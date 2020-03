“SÃO JOSÉ DE MACAPÁ ESCOLHEU SEU LOCAL PARA FICAR”

O monumento histórico, uma das maiores fortificações coloniais portuguesa no norte do Brasil e que leva o nome do santo padroeiro é considerado uma das setes maravilhas do Brasil, compartilhando com o paisagismo do local e completando o Complexo Turístico que ali se completam com a Orla da Cidade, a Fortaleza de São José, o Parque do Forte e o Mercado Central.