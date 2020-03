Feira Virtual: Prefeitura de Macapá divulga contatos de feirantes e empreendedores que estão vendendo produtos por delivery ou retirada neste período de combate ao Coronavírus

















Com o objetivo de ajudar e incentivar a venda dos empreendedores da capital durante o período de combate ao Coronavírus, a Prefeitura de Macapá iniciou a divulgação dos contatos telefônicos de serviços de entrega (delivery) e retirada em casas de feirantes das feiras Maluca e do Caranguejo, Novo Horizonte e empreendedores individuais (pequenos comerciantes) do Mercado Central. Os números de telefone estão publicados nos veículos oficiais de comunicação da prefeitura (Twitter, Facebook, Instagram e site).





A ação está funcionando como uma feira virtual. Inicialmente, a divulgação começará com este público, mas a prefeitura também disponibiliza o número institucional da comunicação para que os interessados em divulgar seus produtos nas redes oficiais possam entrar em contato (99970-1352).





Os produtos para delivery e retirada são variados, vão do peixe, camarão, verduras, hortaliças, comida caseira pronta, até o tradicional açaí. Existe uma preocupação da gestão municipal com os empreendedores, que estão em isolamento ou quarentena em virtude da pandemia do Covid-19 e impossibilitados de comercializar sua produção também por medidas preventivas por meio do Decreto Municipal 1704/2020, para que não haja aglomeração de pessoas em estabelecimentos comerciais e espaços públicos.





A Feira Virtual é um incentivo para que esses trabalhadores não parem suas vendas, continuem vendendo por entrega ou retirada. A empreendedora Ângela Alves Cardoso destaca a relevância da ação. “Estamos contando com a ajuda da prefeitura na divulgação de nossas vendas durante esse período em que estamos vivendo. Estou vendendo via WhatsApp. O cliente me manda mensagem e eu mando as fotos dos produtos para ele, e assim a pessoa diz qual tipo de peixe vai querer e a quantidade, que peso e digo o preço, e se quiser eu trato logo e a pessoa só vem buscar”.





“Sou vendedor de alimentos no Mercado Central, considero que essa ação do Município é muito válida, pois toda ajuda é bem-vinda, principalmente neste momento em que as pessoas estão em casa se resguardando para não se infectar com esse vírus que está assustando e matando pessoas no mundo todo”, diz o empreendedor Rodrigo de Oliveira.





Confira a relação dos empreendedores e locais de comercialização para solicitar entrega ou retirada de produtos:





Feira Maluca

Nome do empreendedor: Paulo Sérgio (Cumaru)

Tipo de mercadoria que vende: Peixe

O celular é WhatsApp? Sim - 99100-9607

Modalidade delivery ou retirada no endereço? A combinar com o cliente





Nome do empreendedor: Rocha do Peixe

Tipo de mercadoria que vende: Peixe e Filé de Peixe

O celular é WhatsApp? 99121-0395 (WhatsApp) / 99131-2881

Modalidade delivery ou retirada no endereço? A combinar com o cliente





Nome do empreendedor: Dorivaldo (Dori)

Tipo de mercadoria que vende: Peixe

O celular é WhatsApp? Sim 99129-0588

Modalidade delivery ou retirada no endereço? A combinar com o cliente





Nome do empreendedor: Angela (Lora do Peixe)

Tipo de mercadoria que vende: Peixe

O celular é WhatsApp? Sim - 99139-5193

Modalidade delivery ou retirada no endereço? A combinar com o cliente





Nome do empreendedor: Robson - Sorveteiro Amigo

Tipo de mercadoria que vende: apenas sorvete

O celular é WhatsApp? Sim 99142-4556

Modalidade delivery ou retirada no endereço? Delivery





Mercado Central

Nome do empreendedor: Caroline Oliveira

Tipo de venda: tacacá, vatapá, mingau de milho, sanduíches

Endereço do ponto da venda: Av. Pedro Américo com a Leopoldo Machado, 1346, Jesus de Nazaré

Número para delivery: 991867656

Observação: funcionamento a partir das 17h e aceita pagamento em cartão





Nome do empreendedor: Rodrigo Oliveira de Almeida

Tipo de venda: File de dourada, Filé de pescada, Porco guisado, Língua guisada, Frango empanado, Assado panela, Bife acebolado, Fígado acebolado

Endereço do ponto da venda: Rua Evandro Carneiro de Melo, 205, Congós

Número para delivery: 984198402

Observação: aceita pagamento em cartão e funciona a partir das 9h





Nome do empreendedor: Nazaré Pamphylio

Tipo de venda: Açaí, toscana, calabresa e frango assado

Endereço do ponto da venda: Av. Cora de Carvalho, 1278 (placa em frente da casa escrito - Tele Açaí), Santa Rita

Número para delivery: 99153-1605

Observação: aceita pagamento em cartão e funciona a partir das 9h





Feira do Caranguejo

Edevaldo Santos - Camarão/retirada (99180-9996)

Maria Cardoso - Castanha e Farinha/retirada (99129-7965)

Hermes Amanajás - Camarão/retirada (99140-9446)

Leandro Santos - Camarão/retirada (99182-0341)