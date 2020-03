IBGE LANÇA EDITAL COM  707 VAGAS PARA O CENSO 2020 NO AMAPÁ

Há vagas em todos os municípios do estado e mais Afuá e Chaves (PA). As inscrições começam hoje, dia 5, e vão até 24 de março. São dois processos seletivos, um para Agentes Censitários Municipais / Agentes Censitários Supervisores (nível médio) e outro para Recenseadores (nível fundamental).

> . A taxa de inscrição para as funções de nível médio é de R$ 35,80 e para Recenseador, de R$ 23,61. Os valores podem ser pagos em qualquer banco, casa lotérica ou pela internet. Esses profissionais irão trabalhar na coleta de informações do Censo 2020, entrevistando os moradores de todos os domicílios brasileiros. Os editais estão disponíveis no site do Censo 2020: <

As inscrições serão via internet, pelo site da organizadora do Processo Seletivo, o Cebraspe <

O edital prevê a contratação de 25 agentes censitários municipais, 75 agentes censitários supervisores e 607 recenseadores que trabalharão em prol do recenseamento de 201.489 domicílios previstos em todos os municípios do Amapá e em Afuá e Chaves no Pará. Por questões logísticas as duas cidades do Pará serão recenseadas pela Unidade Estadual do Amapá.





As provas de Agente Censitário Municipal e Agente Censitário Supervisor estão previstas para o dia 17 de maio, enquanto que as provas para recenseador estão previstas para o dia 24 de maio.

As vagas são temporárias e os contratos terão duração prevista de três meses (Recenseador) ou de cinco meses (Agentes Censitários Municipais / Agentes Censitários Supervisores), podendo ser renovados de acordo com as necessidades do IBGE e a disponibilidade orçamentária. Os profissionais contratados temporariamente pelo IBGE também terão direito a férias e 13º salários proporcionais, de acordo com a legislação em vigor e conforme o estabelecido pelos editais para ACM/ACS e para Recenseadores.

Um detalhe importante: as pessoas que trabalharam recentemente como temporários, para o IBGE ou qualquer outro órgão público, também poderão ser recontratados, caso sejam aprovados nesses processos seletivos do Censo 2020.

As funções de Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS) estão no mesmo processo seletivo, que exige escolaridade de nível médio. Os melhores colocados em cada município ocuparão a vaga de Agente Censitário Municipal, que será o responsável pela coordenação da coleta do Censo 2020 naquela cidade. Os demais agentes censitários supervisionam as equipes de recenseadores. As remunerações dessas duas funções são de R$ 2.100 para ACM e R$ 1.700 para ACS.

Já os recenseadores serão os profissionais que irão visitar todos as residências do país, entrevistando seus moradores. Eles serão remunerados por produtividade, de acordo com o número de domicílios visitados. No site do IBGE há um simulador onde os candidatos podem verificar a remuneração a ser obtida, com base nos valores pagos por setor censitário nas diferentes localidades do país. Acesse no endereço a seguir: < https://censo2020.ibge.gov. br/trabalhe-no-censo/ estimativa-de-remuneracao.html >.

Os candidatos a Recenseador farão prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Matemática, 5 questões sobre Ética no Serviço Público e 25 questões de Conhecimentos Técnicos. O link de acesso à documentação referente aos Conhecimentos Técnicos para Recenseadores pode ser encontrado no edital.

Os candidatos a ACM / ACS farão prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, com 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Raciocínio Lógico Quantitativo, 5 questões de Ética no Serviço Público, 15 questões de Noções de Administração / Situações Gerenciais e 20 questões de Conhecimentos Técnicos. O link de acesso à documentação referente a esse conteúdo programático está no edital.

A Unidade Estadual do Amapá será responsável por percorrer 16 municípios do estado do Amapá, e 2 municípios do Pará (Afuá e Chaves). A operação conta com 1 área, dividida em 7 subáreas. Ao todo serão recenseados 1.392 setores, divididos em 1.013 urbanos e 379 rurais.

Para reforçar o quadro efetivo da instituição, que contará com coordenadores operacional, técnico, de divulgação, administrativo, infraestrutura, REPAC (Reunião , CNEFE, BASE e treinamento, foram contratados 7 analistas que já iniciaram as atividades em outubro de 2019. Do processo seletivo concluso em janeiro, foram contratados em março, 5 coordenadores subáreas que se juntarão a 2 coordenadores subáreas do quadro efetivo da Instituição.





Serviço: Processo Seletivo para o Censo 2020

Cargos: Agente Censitário Municipal, Agente Censitário Supervisor e Recenseador

Período de inscrições: 05.03.2020 a 24.03.2020