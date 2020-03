Sobe para 64 os casos suspeitos de Coronavírus monitorados pela Prefeitura de Macapá





O Município de Macapá passa a monitorar 64 casos suspeitos de Coronavírus, dos novos 14 registrados na madrugada do dia 19 de março. Doze foram atendidos em Unidades Básicas de Saúde e dois em hospital particular, mas que realizaram coleta de exame e são acompanhados também pela vigilância municipal. Após coleta de exame, eles foram liberados para isolamento domiciliar por apresentar sintomas leves da doença, recebendo kits de máscaras e recomendações sobre cuidados básicos.





A plataforma criada pelo Ministério da Saúde para a notificação de casos continua apresentando instabilidade e, por isso, dos 64 casos até o momento, somente 18 foram registrados, o que inviabilizou a Vigilância Epidemiológica do município de fazer a inserção e atualização dos demais casos no sistema. Além de receberem o primeiro atendimento, estão sendo monitorados pelas equipes de Vigilância Epidemiológica quanto à evolução clínica.





Ao Município cabe o primeiro atendimento e avaliação de casos suspeitos com sintomas da doença em todas as Unidades Básicas de Saúde, de acordo com o fluxo de atendimento definido pela Secretaria Municipal de Saúde. O protocolo trata das providências a serem tomadas quando pacientes suspeitos da síndrome respiratória buscarem atendimento em uma unidade do Município.





A prefeitura também realiza a coleta de amostras biológicas dos pacientes para a realização do exame, que diagnostica a doença. A coleta é feita nas unidades Lélio Silva e Marcelo Candia e, posteriormente, enviadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Estado, que tem a responsabilidade de fazer o envio das amostras para o laboratório de referência da Região Norte, que é o instituto Evandro Chagas, no Pará.





Quando devo procurar uma UBS





A população pode buscar os serviços nas UBS’s quando apresentar os sintomas iniciais do vírus, como febre, tosse, dor de garganta e coriza e dificuldade respiratória para receber uma avaliação. Se após o procedimento o profissional entender que o quadro se encaixa em uma suspeita, ele realizará os procedimentos previstos no fluxograma de atendimento adotado pela saúde municipal.





Dicas de prevenção e orientações





• Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos, ou usar álcool em gel quando a primeira opção não for possível;





• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca;





• Ficar em casa quando estiver doente;





• Usar um lenço de papel para cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, e descartá-lo no lixo após o uso;





• Evitar aglomerações;





• Pessoas que estiverem voltando de locais com grande transmissão devem fazer auto isolamento por sete dias;





• Não compartilhar copos, talheres e objetos de uso pessoal;





• Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência;





• Manter ambientes bem ventilados e higienizar as mãos após tossir ou espirrar;





• Abrir portas e janelas com frequência para a circulação de ar;