Lançado o portal do Zoneamento Ecológico-Econômico do Amapá

Em fevereiro deste ano, o projeto do ZEE foi discutido com integrantes do Fórum de Acompanhamento de Conflitos Agrários e Desenvolvimento do Amapá (Facade), construindo a primeira apresentação do ZEE para o público externo. No mês seguinte, março, foram realizados diversas reuniões itinerantes em municípios do Amapá, reunindo gestores locais, lideranças comunitárias e interessados em geral em contribuir para o constante aperfeiçoamento do ZEE. Estão previstas para 2022 uma série de audiências públicas em municípios polos do Amapá. Na última etapa, o projeto do ZEE do Amapá deverá ser enviado em forma de Projeto de Lei do Executivo Estadual para ser apreciado e votado na Assembléia Legislativa.