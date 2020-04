O poder da superação em tempos de crise









Redação IJOMA

Macapá, 06 de Abril de 2020

por Renato Silva - Economista





Toda Crise é uma oportunidade de repensarmos o que fazemos. Ouvimos no noticiário que o país está em crise, que a venda de veículos novos está em queda, que há aumento do desemprego, etc, etc, etc. Tudo isso é verdade e é uma crise, dentro do conceito da Economia Schumpeteriana ou Marxista. Mas é também uma oportunidade de superação, podemos utilizar diversos modelos de pensamentos, mas vamos focar na palavra CRISE que remete ao PERIGO(FRACASSO) ou Oportunidade (SUCESSO).

Podemos utilizar o ideograma Wéijī (Wéi = perigo + Ji = Oportunidade)

Utilizado pela milenar sabedoria chinesa, que cresce de uma forma assustadora, ao perguntar, há alguém que não tenha algo com a etiqueta ‘’ MADE IN CHINA’’, não há como não ter, até 1980 os bilionários estavam concentrados na Europa e EUA, hoje os países asiáticos principalmente a CHINA, em uma pequena pesquisa de Janeiro à Março de 2015, revelou que nasce um Bilionário a cada nova semana. Qual é o segredo, qual a fórmula mágica, não há fórmulas do sucesso mas há ações que norteiam nossos caminhos;

Atitude positiva: Precisamos refletir sobre os pontos fortes e sobre como eles podem contribuir para ajudar na nossa vida pessoal, profissional, familiar etc., você será lembrado por aquilo que fizer bem, em momentos de Crise, saia dos bastidores e atue sem medo;

Feche a porta da frustração: o que passou já era, é hora de fortalecer seu futuro, feche a porta do medo, do desanimo, do não sei não posso;









Toda crise é uma oportunidade para romper barreiras e superar seus próprios limites





Não vou flertar com a crise: não há barganha, não permita que nenhum desespero domine suas decisões; observem que gastamos 80% do nosso tempo pensando no passado, principalmente nas coisas que fizemos e que não deram certos;

Pessoas para fazer o fácil até é difícil, agora pessoas para fazer o difícil é para poucos…

Não é verdade que até o fácil hoje é difícil, encontrar pessoas que estejam dispostas a pagar o preço pela mudança, seja em qual âmbito necessário for, para ter coragem de enfrentar desafios hoje é missão para poucos.

Em época de vacas gordas até os ‘’ não preparados’’ se dão bem, e em épocas de vacas magras só os melhores sobrevivem.





Tudo começa com ousadia: defina metas ousadas mas que possam ser atingidas ainda que a longo prazo, que sejam claras, ‘’Uma pesquisa realizada com 200 pessoas, foi perguntado: Vocês têm suas metas escritas diariamente sobre o que estão almejando? Apenas 4% responderam que escreveram as metas que a cada dia almejavam.

Invista energia: Não basta ter vontade, força positiva, criar uma visualização mental, é preciso colocar a mão na massa.

Audite seus planos com frequência: crie uma sistemática de verificação e ataque os prazos e ações que precisam de maior atenção.





ADAPTE-SE.

Mudança é fundamental: hoje se fala de mudança da economia, mudança da sociedade, mudança de mentalidade, significa transformar, soltar o velho e estar aberto para o novo;

Transforme seus pensamentos: renove sua mente, de uma forma positiva, você pode até perceber que toda mudança vem precedida de uma crise, agora se você vê a crise como inimiga, se recusa a rever sua forma de pensar, acaba se fechando para a vida e se torna rígido e inflexível;

NÃO ELIMINE A SOBERANIA; EU GOVERNO EM MEIO AS CRISES.

Jamais se sinta inferior, utilize sua soberania, e governe em meio as crises.

ATUALIZE-SE.

Olhe para os lados: Muitas pessoas tende a tomar os próprios sentimentos como referência, trata-se de uma leitura do ambiente, principalmente quando o profissional se impressiona excessivamente com o cenário negativo, faça um esforço para enxergar, de fato, o que ocorre no mercado, isso amplia as possibilidades.

Evite comentários negativos: O cenário é difícil, mas ficar o tempo todo dizendo que vai dar tudo errado, além de chato, contamina o ambiente e amplifica o pessimismo, que só vai prejudicar a produtividade, viva um dia de cada vez e pense no que se pode ser feito para as coisas melhorarem;

Cuide de sua saúde: O momento atual exige esforço e dedicação, mas se deixar a vida pessoal de lado. Por mais estressante que os dias de trabalho estejam, não descuide de sua saúde e de sua vida afetiva. A falta de sono, o estresse e o sedentarismo diminuem a produtividade e aumentam a incidência de doenças.

Resultados

Corra riscos, mas planejados: Não tenha medo de ousar, tenha metas otimistas e não pessimistas, inove, pense fora da caixinha, mas para toda ousadia há um porto seguro, planejar até onde os seus pés possam alcançar, para não se frustrar com resultados negativos.

Seja mais produtivo: Período de mudança exigem produtividade alta. É hora, então, de analisar os problemas que prejudicam sua eficiência e fazer ajustes para solucioná-los. ‘’ E preciso entregar mais, e não ficar se justificando porque não fez’’.

Celebre as conquistas: A comemoração é um momento em que você poderá realizar um balanço do seu desempenho, e comemore cada nova conquista, permita-se a pequenos prêmios em seu cotidiano, um café mais elaborado, um almoço mais sofisticado etc.

Acima de tudo tenha fé em você e nas pessoas que estão ao seu redor.





Fonte:

https://administradores.com.br/artigos/o-poder-da-superação-em-tempos-de-crise