Coordenação Nacional das Caixas de Assistência garante assinatura gratuita da Folha durante seis meses para advogados





O presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Amapá, Jorge Anaice, anunciou mais um benefício obtido pela instituição. A Coordenação Nacional das Caixas de Assistência (CONCAD) realizou parceria com a Folha de São Paulo, que oferece assinatura grátis por seis meses da versão digital do jornal para toda a advocacia do país.





Após esse período gratuito, será cobrado da advocacia o valor de R$9,90 por mais seis meses, o que representa um desconto de 67% em relação ao preço cheio da assinatura, que atualmente é de R$ 29,90.





O cancelamento pode ser feito a qualquer momento. A inciativa foi do presidente do Concad, Pedro Alfonsín, que viabilizou mais esse serviço para a advocacia. Para o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, “o convênio com a Folha de São Paulo permitirá que os mais de 1,2 milhão de advogados tenham mais acesso à informação jornalística de qualidade”.





Para fazer a assinatura, basta acessar o endereço www.assinefolha.com.br/ folhajus . Para obter o desconto, os advogados deverão incluir três dados de identificação: CPF, número da inscrição na OAB e Unidade da Federação onde o registro foi feito. Os profissionais do direito assinantes terão acesso a todo o conteúdo digital da Folha, como a edição diária do jornal, as últimas notícias, o acervo completo desde 1921, colunas e blogs com debates e diversidade de opiniões e uma ampla agenda de eventos culturais, além de infográficos, pesquisas, fotografias, charges e tirinhas.





A assinatura promocional para advogados faz parte da FolhaJus, iniciativa que inclui ainda a circulação de uma newsletter semanal exclusiva aos assinantes e que tem como público-alvo, além de advogados, outros profissionais do direito, estudantes da área e leitores em geral interessados no tema.