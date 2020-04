Prefeitura de Macapá recebe do Senai/AP doação de 30 máscaras Face Shield para combate ao Coronavírus





Em meio aos diversos esforços de prevenção e combate ao Coronavírus que vêm sendo adotados pelo Município e as dificuldades que os países estão tendo na aquisição de máscaras de proteção, a Prefeitura de Macapá recebeu do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/AP) 30 máscaras do tipo Face Shield, para reforçar a proteção de profissionais que estão na linha de frente de combate ao vírus. A entrega aconteceu na tarde desta terça-feira, 6.





“O sistema S sempre foi muito parceiro da prefeitura e agora, mais uma vez, demonstra isso. Eles entregaram ao Município as primeiras 30 máscaras Face Shield, que servirá não só para profissionais de saúde, mas também aos que trabalham em laboratório, os que fazem a sanitização dos ambientes, os coveiros, e isso ajudará no trabalho desenvolvido por eles, com muita garra e maestria”, ressaltou o prefeito Clécio Luís.





A máscara Face Shield foi uma opção encontrada a nível nacional para a proteção dos profissionais que atuam diretamente no combate à doença, devido à escassez de máscara N95 em todo o mundo. Em Macapá, o equipamento de proteção está sendo produzido por técnicos do Senai, com técnicas de impressão 3D, da estrutura que é montada a uma placa de acrílico, seguindo o padrão internacional para a fabricação.





“Estamos entregando as primeiras que foram produzidas, com o compromisso que a gente firmou com a prefeitura. A produção continua e, na medida que formos produzindo mais, a gente prepara novas doações”, explicou a diretora de Operações do Senai Amapá, Alyne Vieira.