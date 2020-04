Macapá registra 47 casos confirmados de Covid-19





O Município de Macapá tem 47 casos positivos de Covid-19. Os dados foram atualizados na manhã desta terça-feira, 7 de abril. Ao todo, o Município possui 530 notificações de casos suspeitos, 273 descartados, 23 em recuperação, 47 confirmados e um óbito.





De 12h de segunda até as 11h desta terça-feira, 9 pessoas deram entrada em UBS’s com sintomas de Coronavírus, realizaram teste rápido e foram diagnosticadas. Além disso, o Lacen liberou nesta manhã um lote com 23 resultados, 4 amostras atestaram positivos para o Covid-19. Neste mesmo período, aumentaram 55 casos suspeitos da doença, 43 amostras colhidas na UBS Lélio Silva e 12 no Marcelo Candia.





Dos 47 casos de Covid em Macapá, 23 são de pessoas em recuperação pela doença.





Casos





O primeiro registrado é de uma mulher de 36 anos, que já passa bem. O segundo caso atestado positivo é do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, desembargador João Guilherme Lages, que também está bem. O terceiro é de uma mulher de 31 anos, que também se encontra em isolamento domiciliar e clinicamente estável.





O quarto caso positivo é de uma paciente de 36 anos. O quinto é um homem de 63 anos. Já o sexto é um homem de 45 anos. O sétimo caso é uma mulher de 38 anos e o oitavo é uma mulher de 36 anos. O nono e décimo casos são uma mulher e um homem, de 39 e 58 anos de idade.





Já o décimo primeiro caso positivo notificado é de um homem de 41 anos, que está em isolamento domiciliar. Um homem de 57 anos é o 12º infectado. Já os 7 novos casos são de 3 mulheres de 43, 57 e 66 anos, e 4 homens de 40, 76, 53 e 57 anos de idade.





Os nove novos casos são de homens de 32, 49, 51, 58 e 60 anos, e mulheres de 28, 29, 39 e 55 anos. Três casos foram confirmados por meio de exames no Lacen e outros são resultados de testes rápidos. O caso notificado positivo na manhã deste domingo, 5, deu entrada na UBS Lélio Silva. É um idoso de 85 anos. Na segunda, os novos casos foram de 4 homens e uma mulher.





Quando devo procurar uma UBS





A população pode buscar os serviços nas UBS’s Marcelo Candia e Lélio Silva quando apresentar os sintomas iniciais do vírus, como febre, tosse, dor de garganta e coriza e dificuldade respiratória para receber uma avaliação. Se após o procedimento o profissional entender que o quadro se encaixa em uma suspeita, ele realizará os procedimentos previstos no fluxograma de atendimento adotado pela saúde municipal.