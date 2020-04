Zonas Eleitorais realizam atendimento online em horário especial neste sábado, 4 de abril

O atendimento é voltado para pretensos candidatos que queiram fixar domicílio no município em que pretendem concorrer as eleições 2020









Neste sábado, 4 de abril, de acordo com o calendário eleitoral, finaliza o prazo para que os pretensos candidatos fixem domicílio no município em que pretendem concorrer as eleições e estar com a filiação deferida pelo partido.





Considerando o isolamento social e as medidas de prevenção contra à Pandemia de Covid-19, os cartórios eleitorais disponibilizarão atendimento online via email, até às 18h, para recebimento dos pedidos desses pretensos candidatos.