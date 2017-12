Artigo do Rei

Lares brasileiros têm mais animais que crianças. Esse é o resultado de uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2013, que revelou dados sobre animais de estimação nos lares do país. De acordo com o levantamento, 44,3% dos lares brasileiros — isto é, 28,9 milhões de residências — possuem um cãozinho. Inédita no país, a pesquisa também estimou a população de cachorros e gatos do Brasil: 52,2 milhões de cães e 22 milhões de felinos.