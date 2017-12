ARTIGO JURACY FREITAS

DE TUDO UM POUCO





HÁ NUVENS NEGRAS NO CÉU DO BRASIL.





Dizem que o céu brasileiro é um dos mais lindos do Mundo. A mim só resta acreditar que é, porque não conheço os demais.





Hoje, 14/6/17, por exemplo, quando vinha do Oeste para o Leste, ou do Distrito do Coração para o centro de Macapá, fotografei paisagens espetaculares da “ briga “ do Sol com as nuvens negras que o impediam de irradiar seus raios sobre a Terra. Havia raios coloridos, outros brancos, outros matizados, mas, o mais belo é que todos formavam uma tela de impressionante e rara beleza artística esculpida pela Mãe Natureza. Fiquei deveras maravilhado e, de certa forma egoísta, porque muitos não podem ou não puderam maravilhar-se com tão deslumbrante espetáculo celestial. Há um ditado popular, creio, que diz assim : “ poucos tem o privilégio de observar o maior espetáculo da terra – o surgir do Sol no firmamento “.





Mas toda essa beleza é empanada pelas nuvens negras que pairam sobre o céu do Brasil, que não deixam que o Sol da esperança ilumine o espírito de brasilidade de nossos governantes, principalmente os das esferas maiores – Legislativo, Executivo e Judiciário. É evidente que o rol é qualificativo e identificativo, e estes, sim, representam as nuvens negras que impedem a caminhada do brasil rumo ao desenvolvimento e da autonomia internacional.





A Política, não é mais a Ciência dotada de dogmas, princípios e leis reguladoras de comportamento, ética e moralidade num Estado Democrático de Direito. A Política transformou-se em “ profissão regulamentada “, porque seus agentes e representantes não têm mais a preocupação e nem sensibilidade de compreender seu papel de “ representantes do Povo “, porque estes são, de fato e de direito, os detentores do Poder.





Os Legislativos emiscuiram-se num emaranhado de prostituição ( com todo respeito às mulheres de ofício ) arrecadadora de “ propina “ ( pagamento por fora, caixa 2, enriquecendo em escala geométrica e com dinheiro do Povo. O descalabro é tão grande e a senvergonhice maior ainda, quando esses “ ladrões “ ( termo genérico aplicado àqueles que subtraem coisa alheia para sí ou para outrem, com ou sem violência ) confessam seus crimes ( chamados de réu confesso ), sem nenhum pudor ou arrependimento, assegurando que farão devolução de milhões ou bilhões de Reais, com a garantia do REFIS judiciário, a chamada delação premiada. Premiação o infrator para que se possa prender, e não investigar, possíveis componentes da quadrilha ( hoje conhecida como associação criminosa ). É aqui que entra o Judiciário, destacando-se um órgão chamado Ministério Público, que tem a prerrogativa de “ denunciar “ à Justiça, o resultado da análise do Inquérito Policial ( ainda existe ? ) e, fundamentando seu pedido, encaminhar o processo ao Judiciário, que se, aceita a denúncia, o denunciado passa a condição de Réu, seguindo-se a aplicação constitucional da “ ampla defesa e do contraditório “.





Nessa mesma esteira estão agentes públicos dos Executivos nacional, estaduais e municipais, cujas notoriedade são tornadas públicas através da imprensa investigativa.





Um quarto personagem compõe esse quadro dantesco de corrupção. São dirigentes de empresas públicas, e somente eles são corruptos, porque a empresa é ente inerte e é representada. As vezes esses agentes são corruptores, porque possibilitam vantagens futuras à alguém. Outras vezes são corrompidos por agentes externos que oferecem propina pelas vantagens recebidas de empresários, pagas com dinheiro do Povo.





Porém, a despeito desse quadro dantesco de miséria política e administrativa, sobram os que dedicam-se a restaurar a dignidade do Povo brasileiro, a respeitabilidade num País chamado Brasil. A estes, um voto de confiança. E à aqueles, nossas mais profundas formas de repúdio.