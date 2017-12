CARAVANA DA JUVENTUDE

ID Jovem chega ao sul do Amapá





Reinaldo Coelho





Jovens de Laranjal do Jari e Vitória do Jari com idade entre 15 e 29 anos terão a oportunidade de receber a Carteira Identidade Jovem, um documento que oferece benefícios como meia entrada em eventos culturais e reservas de vagas com 50% de desconto ou gratuitas em transportes interestaduais.

A Identidade Jovem foi desenvolvida pelo governo federal e pactuado pelo governo do Estado por meio da Secretaria Extraordinária de Políticas para a Juventude. O Amapá foi o primeiro Estado a aderir ao programa.

A ação em Vitória do Jari aconteceu na quinta-feira, dia 22, na Escola Estadual Munguba do Jari. Na sexta-feira, dia 23, a atividade ocorreu na Escola Estadual Mineko Hayashida, em Laranjal do Jari, durante todo o dia.

Um dos maiores benefícios para os jovens vitorienses será o acesso a vagas gratuitas ou com desconto no transporte coletivo interestadual.

Para obter o documento é necessário estar escritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Os documentos necessários são carteira de identidade ou carteira de trabalho, CPF e cartão do programa Bolsa Família.





Caravana da Juventude





A emissão de documentos em Laranjal do Jari e Vitória do Jari faz parte da Caravana da Juventude, que visa percorrer os municípios do Estado com intuito de cadastrar os jovens aptos a receberem o benefício. No Amapá 80.575 jovens se enquadram no perfil, e a meta para 2017 é incluir pelo menos 30% desse total, ou seja, 24.173 jovens amapaenses.

Para que esse objetivo seja alcançado estão sendo realizadas ações de comunicação para difusão das informações e também foi organizada a Caravana da Juventude que já promoveu nove ações em escolas e instituições em Macapá”, afirmou a gestora da SEJUV, Joelma Santos. ”, afirmou a gestora da SEJUV, Joelma Santos.

A Carteira ID é concedida através de um documento de identificação virtual pessoal.





Cadastro





O cadastro no ID Jovem e emissão da carteira também podem ser realizados de forma virtual, por meio do site da Caixa Econômica Federal e do aplicativo ID Jovem, disponível para aparelhos com sistema Android, IOS e Windows Phone. Ele permite que o beneficiário emita o seu cartão de forma simples e sem custos. Basta fazer download gratuito do aplicativo e fornecer os dados solicitados. O aplicativo vai gerar um documento de identidade virtual com validação de segurança através de QR Code, que poderá ser utilizado para acessar os benefícios do programa.





Benefícios





Ao obter a Carteira ID o jovem de baixa renda terá meia entrada em eventos culturais, esportivos, lazer e entretenimento. Há um limite de 40% do total de ingressos disponíveis. Para acessar o benefício, basta apresentar a ID Jovem no momento da aquisição do ingresso e na portaria ou na entrada do local de realização do evento, acompanhada sempre de documento oficial com foto.

Outro benefício são as reservas de vagas no transporte interestadual, as empresas devem oferecer duas vagas gratuitas e duas vagas com 50% de desconto no transporte interestadual, por veículo, embarcação ou comboio ferroviário, para jovens de baixa renda.

. Os beneficiários serão, ainda, isentos do pagamento de taxa para emissão de carteira de Identidade estudantil









Vitória e Laranjal do Jari contempladas com a Ação 'Governo Perto da Gente'





Com o objetivo aproximar a população e levar um conjunto de serviços nas áreas de saúde, jurídica e administrativa oferecidos pelo poder público, o Governo do Amapá promoveu, nos dias 22, 23 e 24 de junho, a ação ‘Governo Perto da Gente’ nos municípios de Vitória do Jari e Laranjal do Jari. Para realizar as atividades o governo mobilizou 27 instituições estaduais e 115 servidores que ofertaram 51 serviços à população.

A equipe do Super Fácil emitiu documentos (RG, CPF e cartão do SUS) e, no box da Receita Federal, foram feitas declarações de imposto de renda, emissão de Guia da Previdência Social (GPS), simulação de contribuição, demonstrativo de imposto de renda, cálculo de guia de GPS, alteração de CPF, impressão de segunda via e regularização de CPF.

Na área da saúde foram oferecidas consultas médicas com clínico geral, além de exames de tipagem sanguínea, teste de glicemia, teste rápido de sífilis, hepatite e HIV.

A Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo (SETE) trabalhou na captação de vagas e intermediação de mão de obra e cadastro de trabalhadores, além do cadastro de artesãos para emissão da Carteira Profissional do Artesanato Brasileiro.

A Secretaria de Estado da Educação (SEED) realizou palestras sobre os programas PRONATEC e MEDIOTEC destinados aos jovens estudantes.





Servidores da Defensoria Pública do Estado do Amapá (DEFENAP) prestaram orientações e assistência jurídica nas áreas da família, cível, criminal, entre outros temas.

A Secretaria da Secretária Extraordinária de Políticas para a Juventude (SEJUV) fez a emissão da Carteira Identidade Jovem, documento que oferece benefícios como meia-entrada em eventos culturais e reservas de vagas com 50% de desconto ou gratuitas em transportes interestaduais.

Essa é uma grande ação de cidadania em parceria com as prefeituras dos dois municípios, na busca de atender e solucionar algumas demandas levantadas pela própria comunidade, após reuniões com os técnicos do governo do Estado”, explicou Marques. O chefe adjunto do Gabinete Civil, Carlos Marques, disse que a intenção é atender ao maior número possível de pessoas. “”, explicou Marques.





Programação





As atividades aconteceram no horário das 8h às 17h e iniciaram-se na última quinta-feira (22), na Escola Estadual Munguba do Jari, localizada na Avenida Beira-Rio, 473 – Prainha, no município de Vitória do Jari, com os serviços de emissão de documentos, entre outros. A ação seguiu na sexta-feira, dia 23, com os atendimentos na área da saúde, no prédio da Unidade Mista de Saúde do município.

Em Laranjal do Jari, os atendimentos iniciaram na sexta-feira, dia 23, com a emissão de documentos na Escola Estadual Mineko Hayashida, localizada na Avenida Tancredo Neves, 1.304, e no sábado, dia 24, com os atendimentos na área da saúde no Hospital Estadual de Laranjal do Jari, localizado na Avenida Tancredo Neves, 1.860.





VITORIA DO JARI RECEBE AÇÃO DO GEA





O estudante João Paulo Saraiva, 19 anos, saiu da ação Governo da Gente muito contente após conseguir a Identidade Jovem. O documento foi emitido por uma equipe de servidores da Secretaria Extraordinária de Políticas para a Juventude (Sejuv) que participou da ação Governo da Gente em Vitória do Jari. Foram realizadas mais de 70 emissões da ID Jovem.

"Eu pensei que nunca iria ganhar um documento desse e foi tudo muito simples e fácil. Fiz questão de chamar todos os meus amigos nas redes sociais e agora vamos juntos poder utilizar esse grande benefício que vai ajudar bastante os jovens de Vitória do Jari", comentou o estudante.

O objetivo do programa ID jovem é garantir que jovens entre 15 e 29 anos tenham acesso a benefícios como meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos, além de vagas gratuitas ou com desconto no transporte coletivo interestadual. Os serviços são direitos garantidos pelo Estatuto da Juventude.

A secretária extraordinária de Políticas para a Juventude, Joelma Santos, comentou sobre os benefícios que o ID jovem oferece para os contemplados e destacou a grande procura do documento na ação. "A ID Jovem é direcionada para jovens de 15 aos 29 anos, com renda familiar de até dois salários-mínimos e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Estamos saindo daqui com o dever de missão cumprida e satisfeitos com nosso trabalho", finalizou a secretária.

Governo da Gente

Com o objetivo aproximar a população e levar um conjunto de serviços nas áreas de saúde, jurídica e administrativa oferecidos pelo poder público, o Governo do Amapá promove, no período de 22 a 24 de junho, a ação Governo da Gente nos municípios de Vitória do Jari e Laranjal do Jari. Para realizar as atividades, o governo mobilizou 27 instituições estaduais que disponibilizarão 115 servidores para ofertar 51 serviços à população.

A ação segue nesta sexta-feira, 23, com os atendimentos na área da saúde, no prédio da Unidade Mista de Saúde do município.

Em Laranjal do Jari, os atendimentos iniciam-se nesta sexta-feira, 23, com a emissão de documentos na Escola Estadual Mineko Hayashida, localizada na Avenida Tancredo Neves.