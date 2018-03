Nas garras do felino

De costas para Amazônia

O tal do rezoneamento eleitoral que determina o fechamento das zonas eleitorais com menos de 12 mil eleitores vai causar grande embaraço na Amazônia. As distâncias e o difícil acesso de pequenas localidades vão fazer com que a abstenção seja recorde na região. Legislando de costas para Amazônia. Até quando?

Nos píncaros

A RDM é de fato uma rádio em movimento e se amoldando a modernidade. Com a instalação da sua “Live” ferramenta do Facebook a audiência da emissora septuagenária foi para os píncaros. Em um mês um alcance de mais de 400 mil ouvintes. Boom! Estourou a audiência e torçam o nariz. Vem mais por aí.

Assustados

Os amarelos já reconhecem que o Waldez é progressivo e gradual. Ou seja, o tempo passa e as coisas vão se ajustando. 50% do décimo no dia 20 de junho tá na conta. Já já o parcelamento acaba e ai...chorem, chuinf chuinf

“Burocracia”

O Edital da PMM para contratação de artistas para o Macapá Verão pega pelo excesso de exigência. O acesso de zelo parece proposital para que os artistas desistam e o caminho fique livre para indicação dos apadrinhados. Dos Mestres Lolito do Bandolim e o violonista e maestro Nonato Leal exigiram até carteira profissional. Pode Freud!

Ressabiados

Os membros da AMEAP que apoiaram o prefeito Orfiney Sadala para presidência da Entidade estão fazendo figa. O motivo é que dizem que com o mesmo entusiasmo de promessas maravilhosas que o levou a cadeira de alcaide de Santana ele chegou à AMEAP. Aí dizem que em Santana até agora nada saiu do papel, esperam os prefeitos que o fato não se repita, se não a entidade vai de vez pro buraco.

A caminho da cova

O Partido da Pátria e Liberdade (PPL) dizem que está indo para as mãos dos amarelos. Se a migração se confirmar o já moribundo PPL sela sua morte de vez. Ali é terra de cemitério gente. O Partido muda de sigla. PPM Partido Pátria Morta.

Esperteza

A PMM que estava pressionada pelo MPE para realizar concurso público para o magistério, alegou falta de recurso e para manter o curral eleitoral inventou o pró-labore. O problema é que esses professores já recebem regência e dedicação exclusiva para que eles no contra turno planejem suas aulas. Parece que o MPE engoliu essa. Aí são espertos.

Perdedor