Ele falou com a reportagem do Tribuna Amapaense e explicou que esse projeto traz um continuísmo do sentinela nortente e do revoada. Para os novos, o Sentinela Nortente foi o start de Osmar Junior a 28 anos lá atrás. Renivaldo Costa escreveu um belíssimo artigo sobre o assunto “... o poeta Osmar Júnior se embebeu dessa ideia e encontrou a poesia em fatos corriqueiros, em coisas banais, em encontros e desencontros, e procurou levar para a música regional as inquietações do cotidiano dos jovens, os dramas de uma época pós-ditadura, as alegrias, dores e conflitos, conciliando o pessoal com os acontecimentos da época...”