ARTIGO DO GATO

Mas foi chegar ali pra ver que a situação era bem diferente do quadro que eu tinha pintado na cabeça. Foi chegar para ver que não era só a questão do resgate de um nome. Era também um desejo de mudança ardendo dentro de um homem reto. O mesmo desejo que movera meu avô anos atrás, mas agora com a vantagem de termos aprendido com anos de história e de percalços, para não repetir as coisas todas ou emular o que ficou para trás. O que meu avô ensinou a todos nós foi coragem e doçura. Em meu tio vejo o que o vovô legou à gente, com o adendo de cobrar de si até demais. Mas posso conviver com a ideia de um homem que não aceita nada menos do que uma postura impecável de si próprio, sendo ainda assim bondoso com tudo o que se move. E segue com essa certeza de mudança, com propostas como o abrigo para quem mora na rua e não tem onde dormir, projeto que mais me fisgou, indispensável e urgente numa cidade onde estamos tão confinados dentro do conforto dos nossos carros, que a gente nem percebe como tem gente vivendo nas ruas de Macapá, largados, como seres invisíveis.