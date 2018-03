A programação cívica começava com o desfile do Dia da Raça, na Avenida FAV, o desfile cívico militar com a data de 7 de Setembro, com a participação das Forças Armadas Brasileiras, e o grande desfecho era o apoteótico desfile de 13 de Setembro, que todos os anos trazia um tema por escolas, com direitos a carros alegóricos, alunos estilizadamente trajados e com as bandas e fanfarras escolares faziam da Avenida FAB um palco onde eram apresentadas as histórias do Amapá, da Amazônia e do Brasil. Isso com a participação entusiástica dos alunos, pais e professores, que saiam das salas de aulas e dedicavam-se as confecções das roupas e das logísticas dos desfiles, que mereciam competições e premiações, uma das maiores era o CIVISMO.