 Direito Eleitoral  

Através do abuso do poder econômico sobre os eleitores, a classe dominante, país oficial no dizer de Ariano Suassuna, modificará a vontade coletiva do eleitorado, principalmente do mais pobre e desinformado, o país real, que não tem noção do significado do voto, e sim somente da prática do voto, motivada esta última, na maioria das vezes por razões fúteis (, 24 nov. Ariano Suassuna, em entrevista concedida ao jornal, comenta os conceitos de. O primeiro diz respeito ao grupo que efetivamente comanda a Nação; é a classe hegemônica, muito bem articulada no seio da sociedade. O segundo, refere-se aos comandados).