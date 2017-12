Muitos gays, aceitos ou não em seus tempos, contribuíram em vários campos do conhecimento, como nas artes, filosofia, e em áreas das ciências exatas e biológias. Alguns puderam assumir sua orientação sexual sem sofrer maiores consequências, enquanto outros foram perseguidos e há um terceiro grupo de personagens históricos cuja sexualidade é objeto de especulação até os dias de hoje. Tais como Leonardo Da Vinci, vários biógrafos afirmam que o brilhante artista era gay; Michelangelo, praticamente um conterrâneo de Leonardo Da Vinci, o pintor, escultor e poeta Michelangelo dedicou vários sonetos ao seu companheiro de vida, Tommaso de Cavallieri; Nicolau Maquiavel, o influente filósofo italiano Nicolau Maquiavel foi obrigado a esconder sua sexualidade por toda a vida. Ele é autor do clássico "O Princípe", um dos tratados políticos mais fundamentais elaborados pelo pensamento humano, com papel crucial na construção do conceito de Estado moderno; Alan Turing, o pai da computação trabalhou durante a Segunda Guerra para a inteligência britânica para quebrar os códigos de mensagens secretas dos alemães. Por conta de sua homossexualidade, sofreu um processo criminal em 1952 e teve que passar por tratamento com hormônios femininos e castração química para não ir à prisão. Sua vida foi retratada no filme "O Jogo da Imitação".