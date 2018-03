MATÉRIA DE CAPA

Com referência os R$ 90 milhões de emendas impositivas o Ministério da Justiça, em julho, contingenciou R$ 42.813.748,00 do total alocado, aprovando R$ 47.872.807,00. O governador explicou que o Amapá tem o direito a pelo menos uma emenda impositiva por ano e foi o único Estado da Federação que priorizou a segurança pública, ao solicitar os recursos do governo federal. “Vamos cobrar alternativas para resolver as questões do contingenciamento e readequação dos critérios do Ministério da Justiça. Nós estamos dispostos a cumprir todas as exigências, contudo, é necessária uma flexibilização”, frisou Góes na ocasião.