ESPECIAL DE CAPA

“Ao adotar o conceito de indexação dos gastos públicos, o de fazer com que os gastos do governo cresçam no máximo até o da inflação, se olharmos a inflação de 2016, 6,29%, ela está muito próxima do valor global previsto para o Recurso do Tesouro. No valor global do orçamento, a despesa está sendo corrigida no valor menor que a inflação. Já que temos um valor global do Orçamento de 3%, para uma inflação de 6.29% e uma inflação prevista para 2017 de 3.2%, ou seja, estamos conseguindo manter o valor global do Orçamento para 2018, compatível com a inflação do período”.