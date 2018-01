Waldez Góes confirma apoio a todos municípios

O governador falou sobre os convênios que estão sendo celebrados com os municípios amapaenses: “Estou visitando os municípios do Amapá que serão contemplados com vários serviços, e já assinei convênios que totalizam R$ 1 milhão para ajudar na limpeza pública. Oiapoque recebeu R$ 500 mil, Laranjal do Jarí R$ 300 mil e Vitória do Jarí R$ 200 mil, além de um Termo de Colaboração com Oiapoque para fazer a iluminação pública do Aeródromo do município, o que vai permitir o tráfego de aeronaves durante a noite. Também estaremos fazendo a reforma do museu e iniciando a obra do muro de arrimo na orla da cidade, conclusão da praça e outras ações já programadas. Também estaremos fazendo os serviços de drenagem, meio fio, calçadas e asfaltamento de 17km de vias em Laranjal do Jarí, e a segunda etapa do Plano de Mobilidade Urbana no município, para contemplar as ruas onde ficam a UBS, DETRAN, SAMU e duas escolas da prefeitura. E dando continuidadeas obras em execução em Macapá, Santana, Mazagão e Laranjal do Jarí