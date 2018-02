15 ANOS DA REDE SUPERFÁCIL DO AMAPÁ

O presidente nacional dos Correios, Guilherme Campos Junior, fez o anúncio da continuidade na parceria dos Correios com Governo do Estado, com a inauguração da Unidade do SIAC/SUPER FÁCIL na Zona Oeste de Macapá. A unidade irá atender a demanda de cerca de 60 mil famílias. O prédio, que terá sede na Rodovia Duca Serra, disponibilizará serviços do DETRAN, Correios, correspondente bancário Pague Fácil BB, Secretaria de Estado do Trabalho (Sete), PROCON, Receita Federal, entre outros. A previsão é que a inauguração aconteça no início de 2018. “Essa será mais uma parceria dos correios com essa belíssima instituição que possui servidores comprometidos com um atendimento de qualidade à população do Estado do Amapá”.