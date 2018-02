Artigo do Gato

Constantino Brahuna me recebeu no escritório de advocacia do filho, Brahuna Júnior, onde se diz feliz. “Estou feliz e tranquilo. Primeiro por ter minha consciência em paz. Fiz o melhor para a justiça amapaense. Minhas sentenças estão nos anais. Confiram, e facilmente perceberão que são irreformáveis. Justas, pugnando sempre em conceder o direito a quem verdadeiramente o tem. Hoje dou graças a Deus de terem me tirado no Tribunal. Estou fazendo o melhor no escritório do meu filho. Preparei meu filho para ser um advogado de caráter e de qualidade e estou aqui dando o meu melhor com uma bancada jovem a quem tenho o prazer de contribuir para o amadurecimento desses profissionais”.