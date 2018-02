DE TUDO UM POUCO.

Essa convivência aprofundou-se quando do nosso ingresso no MFC-Movimento Familiar Cristão, em agosto de 1967, do qual somos fundadores, com mais dez casais que à época e recém casados, empreendemos novos rumos a nossa vida em comum, aprendendo e ensinando experiências profissionais e de família transmitidas aos que pretendiam, como nós, constituir uma família. Essa nova escola levou-nos a conhecer mais profundamente o sentido cristão do Ser humano. Viajamos Brasil afora, participando de encontros nacionais, em preparação as novas responsabilidades de administração local e regional do MFC. Mais do que administrar, Dª Maria ( é assim que a chamo ) ensinava como Professora que era, aplicando sempre a didática da paciência, da concórdia, da perseverança. Dizia uma frase que a fará lembrar sempre : “ a árvore que nasce torta não poderá ser endireitada, mas se bem tratada dará bons frutos “. Filosofia ? Inspiração ? Espiritualidade ?