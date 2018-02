O prefeito de Macapá, destacou a importância da presença do BNDES no Amapá. “Estamos fazendo uma mudança gradativa de matriz econômica, pois era muito forte a força estatal e estamos migrando para o capital privado. E o BNDES tem um papel decisivo para os próximos anos, quiçá décadas. Estamos desenvolvendo na capital amapaense uma plataforma denominada “Macapá 300 anos”, e todas as vezes que pensamos em agente financiadores, o BNDES figura, se não como o mais importante, condutor de fomento, e de desenvolvimento, através de financiamento. As perspectivas são muitos grandes no Amapá, estamos falando dos grãos, da movimentação portuária, concretização do Arco Norte (Guiana Francesa), e em médio prazo da ligação do Amapá com o resto do Brasil pelo Região Sul, através da Ponte do Rio Jarí. A vinda do BNDES, para discutir com a sociedade amapaense, sobre um projeto de desenvolvimento para todo o Estado do Amapá é grandioso, uma base sólida para os financiamentos que se farão necessários”.