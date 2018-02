DIREITO ELEITORAL

Diz Cármen Lúcia, presidente do STF, que “A corrupção, tal como ocorre com a violência, refinou-se, fez-se mais perspicaz e engenhosa, mais capciosa e traiçoeira no curso da história”. In, p. 378. Ainda, “A ação dos agentes do poder econômico e as aparências enganosas do jogo político, com a utilização de setores da mídia como seus parceiros, geram uma situação de hipossuficiência das estruturas formais da representação política, exigindo mais efetiva articulação das instâncias da democracia participativa e aumentando o clamor por um judiciário independente e operante.” Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, ex-Presidente da AMB – Associação dos Magistrados Brasileiros, no artigo “Tempo de mobilização”. In, “Tendências/Debates”, p. 3.