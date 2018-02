Segundo informações do Instituto Nacional do Câncer, até o fim de 2016, mais de 61 mil casos de câncer de próstata serão registrados no Brasil. Isso implica em cerca de 13 mil mortes anuais - uma média de um óbito a cada 40 minutos. Entretanto, essa estatística assustadora poderia ser bem menos se simplesmente os homens frequentassem anualmente um urologista, de forma que a doença pudesse ser identificada em estágio inicial e, consequentemente, tratada. É neste contexto que surge a campanha Novembro Azul, criada criada pelo 'Instituto Lado a Lado pela Vida' para conscientizar homens da necessidade de irem ao médico e para combater os elementos culturais que são obstáculos. Para esclarecer alguns pontos sobre a saúde do homem e sobre o Novembro Azul, o Jornal Midiamax conversou com o médico urologista, responsável pela unidade de Urodinâmica do Hospital Albert Einstein e pelo setor de Urologia Feminina e Urodinâmica do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Confira.