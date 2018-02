Segurança pública e sistema prisional

Renato Antônio apresentou todo o trabalho da PRF nas estradas federais e as apreensões de armas, drogas e contrabando de produtos, com destaque para cigarros, o que gera prejuízo aos cofres públicos. Chamou a atenção para os perigos nas áreas de fronteira, para o aumento dos crimes e o crescimento das facções criminosas. “Temos 410 postos da Polícia Rodoviária Federal, 30% em áreas de fronteira. Nos estados de Rondônia e Acre aumentaram em 500% as apreensões de armas e, consequentemente, o crescimento das facções. Mato Grosso do Sul e Paraná lideraram em 2016 as apreensões de maconha realizadas pela PRF, com 80%”. E destacou que o Brasil está na 2ª posição de maior consumidor de cocaína do mundo, pela fragilidade na segurança e falta de um sistema integrado eficiente. O diretor da Polícia Rodoviária comunicou que para o Estado do Amapá está prevista a construção de um posto da Polícia Rodoviária para os municípios de Tartarugalzinho e Laranjal do Jari e a ampliação da cobertura de rádio digital para contribuir com a segurança pública.