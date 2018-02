Sorriso do Bem 2017

No Amapá, a Doutora Daiz Nunes foi eleita Embaixadora da Turma do Bem 2017/2018. E concorre ao título de melhor dentista do Mundo representando os Dentistas do Bem de Macapá. Para ela é uma honra poder representar os dentistas do Bem da capital amapaense, “Ninguém faz nada sozinho e poder contar com a confiança de cada dentista do Bem em Macapá que abraça o projeto e ainda poder representá-los em um concurso Nacional é uma honra. Seria impossível seguir com o projeto em Macapá sem a ajuda deles” afirmou Daiz.