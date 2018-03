ALEAP - 2017

A Assembleia Legislativa do Amapá também instituiu o Código de Ética e Decoro Parlamentar, e promoveu acessibilidade, contratando profissionais especializados em Libras para se comunicar com pessoas com deficiência auditiva durante as sessões e audiências públicas. Neste ano, a Alap também promoveu a cidadania firmando convênios com instituições filantrópicas do estado, como a Casa da Hospitalidade e Associação A Nossa Família, em Santana; Diocese de Macapá, Associação de Amigas e Mulheres Amapaenses Posithivas (Amaph), ONG Carlos Daniel e o Centro Frei Daniel Samarate Capuchinhos, em Macapá. O Parlamento também firmou parceria com o Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap) na realização do projeto Casamento na Comunidade. “Foi um ano que contribuímos muito com algumas associações e entidades que vêm ajudando a população amapaense. Encerramos 2017 com a satisfação de trabalhar ainda mais pelo povo do Amapá”, ressalta o presidente Kaká Barbosa.