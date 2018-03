Tornar os estudos realizados por instituições de ensino e de pesquisa mais acessíveis à população, esta é uma das metas da minuta que estabelece o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação do Amapá, lançada nesta terça-feira, 28, pelo governo do Estado. A solenidade aconteceu no Palácio do Setentrião, sede do Poder Executivo estadual, e reuniu representantes do setor produtivo do governo do Estado, bem como de instituições como a Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFAP).