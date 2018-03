A última feira deste ano do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em Macapá, recebeu nesta quarta-feira, 29, a produção de mais de 70 agricultores da capital e do município de Santana, no valor de R$ 62 mil. Desenvolvida pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá (Rurap), a feira aconteceu no Projeto Minha Gente, bairro Jardim Felicidade, zona norte de Macapá. Somente este ano, o governo do Estado realizou mais de 20 feiras na capital, que injetaram mais de R$ 500 mil na economia local.