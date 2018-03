Tork põe as cartas na mesa

E completou – “Conduzir a maior corte do Estado é a maior honra, mas é de extrema responsabilidade. Felizmente esta experiência da advocacia e da gestão – fui empreendedor na advocacia e na iniciativa privada –, além de decidir com o colegiado na OAB e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), e isso me permite uma perspectiva diferenciada de outras pessoas com outros perfis, inclusive no trato com o coletivo, respeitando as individualidades e a importância do coletivo”, acredita o presidente do TJAP.