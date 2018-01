Ontem aconteceu comigo uma coisa maravilhosa, tão maravilhosa que a minha vontade era a de contá-la a todo o mundo, de modo que eu não conseguia parar de chorar, pelo que esperei por mais de 15 anos. Ontem fui batizada em línguas, pelo Espírito Santo (se quiser, conferir os livros de João, capítulo 14; Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1-13; e 1 Coríntios, capítulo 14:2, da Bíblia Sagrada). Isso diz respeito, basicamente, ao fato de que, quando Jesus subiu aos céus, depois de ressuscitar, prometeu que enviaria de lá o Espírito Santo a fim de que ele viesse nos consolar e habitar no meio de nós e dentro de nós até que Jesus voltasse, na consumação de todos os séculos. Desde então os cristãos pentecostais, sobretudo os protestantes, modernamente ditos evangélicos, mas, de todo modo, cristãos, têm vivido de geração em geração nessa busca, nessa fé e nessa comunhão. Ela diz respeito a uma relação de profunda intimidade: quando o Espírito que habita em você conversa espontaneamente com Deus numa língua que só eles podem entender. Quando alguém é selado com o Espírito Santo, o sobrenatural acontece. Viver com Cristo é, de fato, viver um passo sempre à frente do que os olhos podem ver e mesmo o coração intuir. Alguns, ao receberem do céu esse presente, como um fogo que queima por dentro, e desarticula a linguagem, e não desmonta o pensamento, mas assume o comando da voz e do espírito, passam a falar em línguas estranhas logo no momento mesmo de sua conversão; alguns passam anos sem que manifestem o dom; outros ainda começam a falar em línguas sem sequer saber do que se trata: os testemunhos, enfim, são variados.Eu, de minha parte, comecei a andar com Jesus, quando o conheci, aos sete anos. O meu testemunho é o de uma criança que ouve falar e de todo o coração acredita, e passa a viver, mesmo na pouca idade, uma vida jamais imaginada, alimentando-se de uma paz indescritível, que excede qualquer ciência e que só pode ser presenciada diante mesmo do Inefável, o próprio Deus.O meu coração acreditou naquela infância, no que ouviu, não como uma história, mas como a verdade, a Verdade única possível. E acreditei que Deus podia fazer o impossível por mim, por minha mãe, por minha família, por todos os que eu amava, mesmo por quem eu nem conhecia, e ele fez, e pode. Mas o dom de falar em línguas, que para muitos é entendido como uma confirmação de sua caminhada com Cristo e de intimidade com o Espírito Santo, eu nunca expressara.Desde que cresci tenho aprendido que o tempo de Deus é diferente do tempo humano. De fato, Deus está fora de tempo: posto que Ele não tem duração, não tem princípio, nem fim, e o homem, que só conhece coisas findas, praticamente não alcança o conceito. Mas vive, dia após dia, os que creem, na espera de conhecer o único que é - verbo intransitivo. E sabem que neste mistério está toda a vida.E, então, quando eu me sentia tão pequenina, tão mínima... Num momento muito singular em minha vida, montada e desmontada. A menor de todas, certamente. A tão errada dentre tantas, e certamente não a mais conexa, leal ou justa. Mas, frequentemente – tenho visto –, quando tudo parece estar em processo de ruína, de puimento de ossos e rasgar de alma, Deus resolve promover reviravoltas, reescrever histórias, instalar mudanças, retirar sentimentos, reconstruir certezas. Ele é quem passeia pelos corações - por todos, sem exceção -, e decide, sendo o único capaz de julgar até ao ponto de discernir a divisão entre a alma e o espírito humanos.E é nesse momento, em que você se sente tão apequenado, em que se torna quase impossível ultrapassar uma grande angústia ou uma determinada composição de vida, que Deus se manifesta de maneiras indescritíveis - quando tudo o mais parece esgotado. Para que enfim a gente entenda que nada é por merecimento, mas por graça de Deus, favor imerecido, mas oferecido com a única verdadeira bondade que existe no universo.Dificilmente somos aprovados com louvor, mas somos moídos, e remoldados, como argila. E eu não me importo de ser argila, e na verdade quero. Porque Dele é a vontade e o tempo, e ninguém pode ensinar a Deus até onde a onda do mar deve ir, e ninguém estava lá quando ele estabeleceu o limite do firmamento, e contou exatamente todos os dias que teríamos nesta Terra, cada um de nós, quando nem mesmo Terra havia ainda.De mim, sei que nesses mais de quinze anos vivendo com Jesus, dia após dia, mesmo quando não penso Nele, Nele estou, mesmo quando sou desonesta com Ele, é a Ele que volto, mesmo quando meus pés se embaralham, ele amarra os meus cadarços, dia e dia, mesmo quando não, sim, buscando a voz Dele, clamando por Ele no escuro, como um bicho muito assustado e muito ferido por coisas indescritíveis e desconhecidas até mesmo de mim, mesmo no escuro de mim, quando tudo ao redor ofusca, é Nele em quem me deito, e muitas foram as noites em que dormi com meu travesseiro empoçado, rangendo por dentro e buscando amparo, não porque o merecesse, mas na certeza de que o encontraria Nele – justo aí, na dobra em que sou digna de nada ou de bem pouco, é neste espaço de infinita graça que o encontro.Tem um Salmo muito bonito de Davi, o Salmo 6, que fala sobre isso: