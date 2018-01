PETROBRÁS: O BRASIL EM PRIMEIRO LUGAR 

Para além da questão estratégica e da garantia da soberania nacional num setor essencial para a vida economia do país, a Petrobrás tem um importante papel em dinamizar a economia brasileira e gerar empregos e renda no território nacional. A atual política de beneficiar o acionista e o mercado financeiro, e não os interesses estratégicos do Brasil, está arruinando a indústria de bens de capital do país e comunidades inteiras que se organizaram para produzir equipamentos, plataformas e navios, como é o caso de Suape, em Pernambuco, Angra dos Reis, Itaboraí e Niterói, no Rio de Janeiro, e Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Como o acionista exige lucro no curto prazo, é mais barato importar equipamentos de países com grande especialização produtiva (China, Coreia do Sul, Cingapura) do que desenvolver capacidades internas. Esta lógica de privilegiar o mercado financeiro também está por detrás da destruição de iniciativas na área de energias alternativas e dos aumentos abusivos nos preços dos combustíveis e do gás de cozinha. A atual administração da empresa tem uma visão míope e enviesada do negócio, buscando agradar o “mercado” no curto prazo e alienar o interesse da população brasileira.