Artigo do Velleda Coluna CISMANDO

As mudanças na política editorial têm sido sentidas diariamente, e dentro das redações os jornalistas estão vivendo casos de censura e perseguição. Um dos episódios mais emblemáticos foi a retirada de uma produtora de suas funções, depois que uma entrevistada, convidada por ela com a proposta de falar sobre a Marcha das Mulheres no dia 8 de março de 2017, declarou “Fora, Temer” ao vivo no final da entrevista do telejornal local, chamado Repórter São Paulo. Uma manifestação que teria sido aceita em qualquer emissora pública e democrática, na TV Brasil gerou a revisão de vários processos, entre eles a determinação de que todas as entrevistas do programa, antes feitas ao vivo, passassem a ser gravadas. Em outubro, outra jornalista de São Paulo levou uma advertência depois de ter se negado, baseada no manual de jornalismo da EBC, a mostrar o rosto de um homem acusado de ter pichado a casa do prefeito João Dória. A jornalista afirmou que estava preocupada em não expor uma pessoa que era suspeita. Não houve, entretanto, respeito por parte da chefia à cláusula de consciência. Esta prevê que o jornalista não execute tarefas que firam o Código de Ética bem como as suas convicções. Por parte da chefia foi alegada enfaticamente que uma ordem hierárquica deveria ter sido cumprida pela subordinada.