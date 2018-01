Fake News: a nova ameaça às eleições

No início deste mês de janeiro, a PF anunciou em Brasília a formação de um grupo de trabalho para tentar frear a divulgação de notícias falsas. O TSE em dezembro montou o Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições. A Corte Eleitoral irá montar um esquema de combate ao fake News em todo Brasil em parceria com os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). A equipe será composta também por técnicos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e da Procuradoria Geral da República (PGR). Já em fevereiro, uma equipe do FBI ajudará a PF na montagem de um modelo de combate às fake news, com um conjunto de normas com punições em relação à disseminação de informações falsas.