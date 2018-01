GEA forma primeira turma de escola de Gestão Compartilhada com bombeiros

São alunos do 3º ano do Ensino Médio regular e da 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Foto: Philippe Gomes

Os 66 estudantes são da Escola Risalva do Amaral que experimentaram a emoção de vestir uma 'farda' do CBM/AP.

Pela primeira vez os alunos amapaenses experimentaram a emoção de vestir uma “farda” do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBM/AP). Não foi propriamente o uniforme laranja ou aqueles que os bombeiros costumam usar no combate a incêndios e nem os uniformes de treinamento. Foi uma "farda" mais solene, ou melhor, de gala, para a tão esperada formatura de 66 estudantes da Escola Risalva Freitas do Amaral que tem Gestão Compartilhada entre o CBM/AP e a Secretaria de Estado da Educação (Seed). O evento aconteceu nesta sexta-feira, 12, na quadra da própria escola, no bairro Pantanal, zona norte de Macapá.

São alunos do 3º ano do Ensino Médio regular e da 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Pais, professores e autoridades civis e militares aplaudiram os estudantes pioneiros no inovador modelo de ensino implantado pelo Governo do Estado do Amapá (GEA), que aliou o civismo com a educação.

O público foi tocado com cada detalhe da cerimônia: a entrada dos formandos, a guarda-bandeira composta por alunos, a execução do lema e do juramento, a entrega dos canudos e, principalmente, os discursos e mensagens de agradecimento.

A abertura oficial foi feita pela diretora da escola Risalva do Amaral, 1° tenente BM Greyce Caroline. Em um discurso forte e emocionado, ela discorreu sobre os desafios enfrentados durante a implantação do modelo de ensino, enaltecendo todo o trabalho dos professores, militares e funcionários da instituição e parabenizando os formandos por acreditarem na equipe.

Ana Beatriz da Silva, 18 anos, também discursou emocionada em nome dos estudantes e traduziu o que significou a experiência para eles. “Foi um ano de muito aprendizado, amizade e diversão. Adquirimos amadurecimento emocional, espiritual e escolar. E tenho certeza que cada um sai com saudade e orgulho de ter se formado nesta escola”, registrou a aluna.

Para o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Wagner Coelho, que presidiu a solenidade cívico-militar, a ‘missão dada é missão cumprida’, lema que rege o trabalho da corporação, foi concretizada com a formatura. “Foram anos de audiências públicas e planejamento para conseguirmos implantar este modelo de ensino em 2017. E o resultado é maravilhoso com os primeiros alunos formados”, avaliou.

A secretária de Estado da Educação, Goreth Sousa, reforçou que a gestão compartilhada é uma das políticas de governo que traz caminhos para se obter a qualidade da educação que os estudantes amapaenses merecem. “É um modelo que cria oportunidades para os estudantes aperfeiçoarem a disciplina para tudo na vida. E quem sabe até despertar o interesse em se tornarem bombeiros amapaenses”, analisou.