DENÚNCIA: Distritos de Bailique e de Fazendinha abandonados

Se a sede do município com os bairros da periférica, sofrem com o descaso do prefeito Clécio Luís (REDE) e sua equipe de Obras Públicas, proliferando os alagamentos, as crateras que na época de chuva viram piscinas públicas, imagine o Distrito de Fazendinha, considerado um local atrativo para o Turismo por seu balneário, porém só recebe atenção no Macapá Verão, com serviços paliativos, escondendo os problemas cruciais daquela localidade e os moradores estão revoltados com a situação.