 – Direito Eleitoral – 

Diz o Código Eleitoral, arts. 94 e 97: “Art. 94. O registro pode ser promovido por Delegado de partido, autorizado em documento autêntico, inclusive telegrama de quem responda pela direção partidária e sempre com assinatura reconhecida por tabelião” e “Art. 97. Protocolado o requerimento de registro, o Presidente do Tribunal ou o Juiz Eleitoral, no caso de eleição municipal ou distrital, fará publicar imediatamente edital para ciência dos interessados... §3Poderá, também, qualquer eleitor, com fundamento em inelegibilidade ou incompatibilidade do candidato (...), impugnar o pedido de registro, dentro do mesmo prazo (dois dias/art. 97, &se ct;2, CE), oferecendo prova do alegado”. Diz a Lei Complementar n. 64/90, “Art. 3Caberá a qualquer candidato, a partido político, coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do pedido de registro de candidatura, impugná-lo em petição fundamentada”.