Enxugando gelo político

Foi precisa – além de necessária, permitindo o trocadilho – a análise de André Singer ao afirmar que “Lula inelegível coloca a democracia em estado de suspensão” (27/1). Ao fazer uma avaliação histórica, mostra o quão político foi o julgamento de Lula, com consequências além do combate ao crime e suposta moralização. Nesse sentido, é surpreendente como uma entrevista com a presidente nacional do PT pode ficar batendo apenas na mesma tecla da hipótese de Lula ser candidato mesmo preso. Gleisi Hoffmann deixa claro que isso não é discutido e perde-se a oportunidade de saber quais são as estratégias do partido para os arranjos estaduais e composição de base parlamentar no Congresso Nacional, haja vista a situação atual. Faltou ali um pouco do jornalismo de qualidade, para ir além das perguntas preparadas. É também o jornalismo que deverá criar e praticar os instrumentos para coibir as fake news, outro ingrediente imponderável nas eleições deste ano, lembrando que boa parte dessas anti-notícias tem origem nos próprios veículos de informação. A ciência tem introduzido as boas práticas de conduta e muitos artigos têm sido retirados, despublicados, em função de fraudes. Causa mal-estar e alvoroço, mas é melhor cortar na própria carne do que ter suas vísceras abertas por terceiros.