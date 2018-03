 35 anos do Placa

Essa foi a semente do grupo Placa, que já teve a colaboração de grandes nomes musicais do Amapá, como Osmar Júnior, Joaquim França e Pintinho. Além de se dedicar à cultura, o grupo Placa é responsável com o esporte, através do time Placa Esporte Clube; e a pesquisa, que também tem envolvimento com a cultura, por meio do estudo de tradições do Estado do Amapá, como o Batuque, Marabaixo e Folias, divulgando e fortalecendo os ritmos e danças, que são protagonizados nos diversos projetos sociais realizados pelo Placa.