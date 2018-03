Amapá ganha primeiro posto de recebimento de embalagens vazias de defensivos agrícolas

Em 2018 entrará em operação o primeiro posto de recebimento de embalagens vazias de defensivos agrícolas do estado do Amapá. A unidade do Sistema Campo Limpo, programa responsável pela logística reversa do material, será gerenciada pela Aridap (Associação de Revendedores de Insumos e Defensivos Agrícolas no Estado do Amapá) operando com capacidade anual de destinação de 80 toneladas do material. A instalação do posto contribui para manter o Brasil como referência e liderança mundial no setor. No país, 94% das embalagens plásticas primárias comercializadas retornam para o Sistema. Nenhum país com programa semelhante tem resultados tão eficientes como os brasileiros no que diz respeito à logística reversa no campo.