Artigo do Velleda Coluna CISMANDO

Na visão espírita

om a vinda de Jesus, o que é que ele faz? Ele convive com 3 anos com seus discípulos; cura cegos, cura paralíticos, janta todo dia na casinha de Simão Pedro… cura até mesmo a sogra de Simão Pedro que morava com ele… Trabalha com eles, acorda cedinho e vai pescar com eles até o entardecer, convive com eles diariamente… participa das suas dores e sofre com as imperfeições de cada um deles…

E no momento final dos três anos, reúne os doze e diz assim para eles: “vocês vão me perder, eu estou agora me despedindo de vocês porque eu vou deixar o mundo corpóreo para voltar ao incorpóreo e vocês vão experimentar uma tremenda tristeza, uma profunda dor porque vocês criaram uma conexão emocional comigo.

