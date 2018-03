“A trajetória da mulher negra na política foi marcada por resistências e muita coragem. No decorrer dessa caminhada tivemos a conquista de votar e ser votada, marcando nas primeiras décadas do Século XX e o também o Código Eleitoral de 1932, que garantiu o direito ao voto com restrições, que era a mulher casada, só com autorização do marido e as solteiras e viúvas que tivessem renda própria. Isso a menos de meio século da Abolição da Escravatura e o que justifica os dados de que o número de mulheres negras beneficiadas por essa lei era significativamente reduzido. Mas temos registros da primeira mulher negra eleita no Brasil, Antonieta de Barros, que foi em Santa Catarina, em 1934, ela assumiu o mandato de Deputada Estadual em 1970 e verificou-se uma profunda transformação, não só na demanda da mulher que era bastante silenciada, como a compreensão de ser mulher e que ela representa para a sociedade e ai o grande desafio imposto por ela com a consciência do crescimento ele se dá com o conhecimento. Então a mulher passou a ter voz própria e isso muito, muito importante. E quando se fala do empoderamento da mulher negra, temos a expectativa de mudança muito lenta, pois é a necessidade de uma mudança profunda. Que tem que modificar a estrutura social de forma radical. Até porque vai mexer com privilégios de uma oligarquia que se perpetua na sociedade. Pode ser observado na Câmara Federal, onde temos 513 deputados federais, 53 são mulheres e 7 são negras. Aqui no Estado do Amapá batemos o recorde, com o maior número de mulheres no parlamento, dos 24 deputados, 11 são mulheres e somente duas se auto declaram mulheres negras. Falo com muita propriedade neste tema Mulher Negra, porque em 2006 iniciei minha trajetória política disputando a eleição, com um dos maiores coronéis da política brasileira. Onde saímos vitoriosos, perdemos nas urnas, mas ganhamos politicamente, pois ali fizemos meu concorrente repensar a forma de fazer política, pois para se representar um Estado um País precisa ter muito comprometimento com o povo.