Artigo do Gato

Quem é o grande líder do PT? Quem pode bater no peito e dizer vou ser Senador, vou ser Deputado Federal ou Estadual. Sinceramente ninguém. PT no Amapá é tempo de televisão, todavia, é para o PT o último tiro no Amapá e se o Lula não conseguir transferir seus votos para um poste vermelho, começaremos a ver o declínio de um projeto de Poder que tinha as claras pretensões de durar trinta anos, no mínimo. Ah... Não entro no mérito de corrupção, isso e aquilo, nada disso. Corrupção no Brasil chegou nas Caravelas Portuguesas, que enganavam nosso índio com espelho e pintura para se apropriar de riquezas como o Pau Brasil. Se for para falar de um Brasil sem corrupção, vamos contar outra história. É mesmo uma questão de DNA político do partido. Pelo que assisti por aí o PT volta mansinho como a prostituta que depois de levar uma grande surra do cafetão volta terna e meiga aos seus braços. Boa sorte PT, mais não esqueça? Esse é o último tiro, não errem.