Entrevista com pré-candidatos ao Senado Federal Lucas Barreto (PTB)

Com certeza eu penso que o Amapá é um Estado muito violento. É violento porque temos muitas pessoas abaixo da linha da pobreza. E de acordo com o IBGE são mais de 120 mil pessoas, o problema é que o Brasil todo quer manter o Amapá como coração da Amazônia, como coração do mundo. Então nossa população recente esse reflexo desse descaso. Vou dar um exemplo claro. Quando é para explorar a RENCA que tem 4.000 hectares e que uma província mineral ali, não pode. Mas quando é para fazer quatro hidroelétrica no Amapá pode inundar mais de 300.000 hectares de floresta. É absurdo! Eu sou a favor do desenvolvimento é o que prego. E prego também que se querem que o Amapá continue preservado e sendo esse coração da Amazônia que se faça uma compensação. Pois os outros Estados desmataram, e precisaram fazer isso para desenvolver e nós exportamos apenas o Real que é pouco ativo financeiro que nós temos, para outros Estados, tudo vem de fora, não podemos produzir. No Senado Federal eu vou combater essa distorção do conflito de instituições. O IMAP dá uma licença e o IBAMA vai e multa, isso não pode, nós temos de produzir nas áreas propícias respeitando as leis e as regras, fazendo o manejo florestal. A arvore é um bem renovável, se tiver um manejo florestal, se cortar uma árvore que plante-se dez. estaremos garantindo dez para as gerações futuras. Agora, quanto ao mineral, o nome já diz explorado, vãos guardar esse ouro para quem? Para os EUA para quando eles quiserem tomar tudo nosso, como tomaram o Petróleo da Arábia Saudita, do Iraque. De acordo com Instituto Rudson, que é o centro de estudos que assessora o Pentágono, somente na Amazônia existem US$ 1,7 trilhões em minerais e essa é a mola propulsora, não só da Amazônia, do Amapá, mas do Brasil. Isso tudo tem que ser discutido na Câmara Alta. Porquê no Senado? Por que o Senador representa o Estado. Uma luta eu vou ter, ser o melhor Senador do Amapá, para que ele possa ter realmente esse desenvolvimento tão sonhado, para que o jovem possa ter oportunidade de trabalhos, atrair o investimento. O Capital não tem pátria ele só está onde está dando lucro, ela gera emprego e impostos onde está dando lucro. Vamos trabalhar para que haja uma compensação para o Amapá no que ele tiver de preservar, mas o que tivermos de desenvolver com responsabilidade social, nem que tenha de ser feita uma legislação nova, mas o Amapá não pode ficar mais na pobreza completando a natureza.