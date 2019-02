ATLETA DO PASSADO - João de Deus Silva dos Santos

CLUBE DO REMO – João de Deus chegou no Baenão em 1976 – “O Bira já estava lá. Nesse dia o Bira me chamou no particular – “Vamos te colocar para treinar com o juvenil e amador”. Me colocaram para treinar duas horas da tarde no Baenão, no sol quente, me deram um tênis e ninguém passava a bola, só fominha. Quando peguei a bola, driblei todo mundo e fiz o gol. Foi quando me convidaram para treinar no time titular. O Time do Remo era formado por Dico, Aranha, Dutra, Marinho, Mendes, Cuca, Bira. O problema é que me ofereceram um contrato amador de 3 mil. Eu disse: - Aqui não! não vou ficar aqui com três mil. Voltei para Macapá e servir o exército em 1977”.