Construindo Cidadania

Poderia encerrar aqui nossa conversa, mas hoje é importante, pois as pessoas estão mais ativas, mais ligadas no mundo, mais conectadas, deixar claro que todos queremos mais do que isso. O descobrir-se é quase que uma necessidade para todos, o que te faz feliz, o que faz triste, o que te motiva, o que te desgasta, perguntas que estão na mente de todos independente de formação e profissão, portanto o voluntariado pode ser “vendido” como uma ferramenta de descoberta pessoal e de ressignificação de uma parcela, no mínimo, de sua vida. Quantos não se descobriram por conta desta ferramenta tão potente. Eu, diretor operacional de uma empresa, de repente, e foi assim mesmo de repente, me vi voluntário como palhaço hospitalar, para um publico nunca dantes navegado, adultos, e lá estava eu, indo a um depois outro, depois o Brasil, a américa do sul, do Norte, mundo falando e praticando voluntariado. Portanto descubra-se e use esta ferramenta para isso, não se perturbe, o trabalho voluntario é grande, ansioso e benevolente com todos. Venha e faça muita gente feliz.